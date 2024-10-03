أبو فاعور بعد لقائه الجميل: النازحون أبناء وطننا ويجب علينا القيام بمسؤوليتنا الوطنية تجاههم ويجب أن نراعي أن المسألة تحتاج إلى جهود كبيرة من الدولة وإلى احتضان من كل المكونات الوطنية

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