وسائل إعلام إسرائيلية: تفعيل الدفاعات الجوية قرب تل أبيب دون دوي صفارات الإنذار

الوكالة الوطنية: غارات استهدفت قرى ومدنًا في قضاءي صور وبنت جبيل ليلاً وصباحًا وغارتان وغارة على سيناي فجرا وغارتان على المنطقة بين الحوش والبرج الشمالي وعند مدخل البازورية

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