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ضابط ميدانيّ في غرفة عمليات المقاومة الإسلامية: العبوات التي فجّرها مجاهدونا بقوات النخبة الإسرائيلية التي حاولت التقدم في خراج بلدتي مارون الراس ويارون هي عبوات زُرِعَت حديثًا وبعضها زُرِع في الساعات الأخيرة قبل التفجير

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2024-10-03 | 15:49
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ضابط ميدانيّ في غرفة عمليات المقاومة الإسلامية: العبوات التي فجّرها مجاهدونا بقوات النخبة الإسرائيلية التي حاولت التقدم في خراج بلدتي مارون الراس ويارون هي عبوات زُرِعَت حديثًا وبعضها زُرِع في الساعات الأخيرة قبل التفجير
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ضابط ميدانيّ في غرفة عمليات المقاومة الإسلامية: العبوات التي فجّرها مجاهدونا بقوات النخبة الإسرائيلية التي حاولت التقدم في خراج بلدتي مارون الراس ويارون هي عبوات زُرِعَت حديثًا وبعضها زُرِع في الساعات الأخيرة قبل التفجير

 
 
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