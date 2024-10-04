أبو فاعور بعد لقائه باسيل: نحن لا نملك القرار بوقف إطلاق النار والوحيد الذي يضغط على الزناد هو "المجرم" نتنياهو ولبنان لا يريد الحرب ويريد تطبيق الـ1701

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