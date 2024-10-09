لقاء كتلة "اللقاء الديمقراطي" وتكتل "الإعتدال الوطني" في الصيفي: ما يدرس اليوم قبل كل شيء هو وقف إطلاق النار ونعول على دور كبير للرئيس بري في هذه المرحلة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك