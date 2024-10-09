حزب الله ينشر مشاهد إستطلاع جويّ لقواعد ومقرات عسكرية ومرافق حيوية في منطقة حيفا - الكرمل عادت بها طائرات القوة الجوية في الحزب

المقاومة الإسلامية: مجاهدونا قاموا فجرا بِتفجير عبوة ناسفة بِقوة من جنود العدو الإسرائيلي واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا وأوقعوا فيها إصابات دقيقة

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