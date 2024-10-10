القنصل العام الأميركي في إسطنبول: أكثر من ألف من الأميركيين وأفراد أسرهم غادروا لبنان على متن رحلات جوية رتبتها واشنطن إلى تركيا منذ 2 تشرين الأول

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