شربل مسعد لـ"جدل": الرهانات على الخارج لا تبني وطنًا ورأينا الخسارة التي مني بها لبنان والرد الايراني لم يكن بحجم ما حصل وعلينا رصّ الصفوف لمواجهة العدوان

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