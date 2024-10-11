ميقاتي من السراي: 600 مدرسة في لبنان حكومية وخاصة فيها آلاف النازحين ومن ضمن الخطط المطروحة إنشاء مراكز إيواء جديدة ونبحث عن أراضٍ مؤهلة لذلك

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