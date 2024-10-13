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يديعوت أحرونوت: إسرائيل والولايات المتحدة تواصلان التنسيق على كافة المستويات لهجوم إسرائيلي محتمل ضد إيران

آخر الأخبار
2024-10-13 | 01:57
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يديعوت أحرونوت: إسرائيل والولايات المتحدة تواصلان التنسيق على كافة المستويات لهجوم إسرائيلي محتمل ضد إيران
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يديعوت أحرونوت: إسرائيل والولايات المتحدة تواصلان التنسيق على كافة المستويات لهجوم إسرائيلي محتمل ضد إيران

 
 
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