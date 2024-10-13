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وسائل إعلام إسرائيلية: مروحيات عسكرية تهبط في مستشفى رمبام في حيفا لنقل جنود مصابين من لبنان
آخر الأخبار
2024-10-13 | 01:58
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وسائل إعلام إسرائيلية: مروحيات عسكرية تهبط في مستشفى رمبام في حيفا لنقل جنود مصابين من لبنان
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