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غوتيريش: الهجمات على اليونيفيل قد ترقى إلى مستوى جريمة حرب
آخر الأخبار
2024-10-13 | 15:53
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غوتيريش: الهجمات على اليونيفيل قد ترقى إلى مستوى جريمة حرب
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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