اللواء محمد خير من مطار بيروت: الممكلة السعودية لم تبخل علينا يوما ونتوجه بالشكر اليها ملكا وشعبا وهذه المساعدات تساهم في سد حاجات النازحين

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وزير الاقتصاد من مطار بيروت: تواصلنا مع الدول العربية مع بداية الازمة لايصال صورة واضحة عن المساعدات التي نحتاجها ونحن أمام موسم شتاء وهناك عدد كبير من الأطفال بحاجة لظروف صحية والتنسيق كان لخلق نوع من التعاضد مع العالمين العربي والخليجي