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وزير الاقتصاد من مطار بيروت: تواصلنا مع الدول العربية مع بداية الازمة لايصال صورة واضحة عن المساعدات التي نحتاجها ونحن أمام موسم شتاء وهناك عدد كبير من الأطفال بحاجة لظروف صحية والتنسيق كان لخلق نوع من التعاضد مع العالمين العربي والخليجي

آخر الأخبار
2024-10-14 | 04:37
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وزير الاقتصاد من مطار بيروت: تواصلنا مع الدول العربية مع بداية الازمة لايصال صورة واضحة عن المساعدات التي نحتاجها ونحن أمام موسم شتاء وهناك عدد كبير من الأطفال بحاجة لظروف صحية والتنسيق كان لخلق نوع من التعاضد مع العالمين العربي والخليجي
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وزير الاقتصاد من مطار بيروت: تواصلنا مع الدول العربية مع بداية الازمة لايصال صورة واضحة عن المساعدات التي نحتاجها ونحن أمام موسم شتاء وهناك عدد كبير من الأطفال بحاجة لظروف صحية والتنسيق كان لخلق نوع من التعاضد مع العالمين العربي والخليجي

 
 
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