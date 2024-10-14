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وزير الخارجية الفرنسي: ندعو إلى مؤتمر دولي في 24 تشرين الأول في باريس من أجل دعم لبنان
آخر الأخبار
2024-10-14 | 05:29
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وزير الخارجية الفرنسي: ندعو إلى مؤتمر دولي في 24 تشرين الأول في باريس من أجل دعم لبنان
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