الجيش الإسرائيلي: الفرقة 98 تواصل عملياتها ضد حزب الله في جنوب لبنان وقد ضربنا أكثر من 140 هدفا لحزب الله من الجو

الأنظار تتجه نحو القمة الروحية في بكركي... وهذا هو التوجه العام (الأنباء الالكترونية)

الأنظار تتجه نحو القمة الروحية في بكركي... وهذا هو التوجه العام (الأنباء الالكترونية)

عراقجي في اتصال بغوتيريش: على الأمم المتحدة استخدام كافة إمكاناتها لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة و لبنان