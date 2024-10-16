الخطيب: نحن أهل الدولة ورعاتها وحماتها والحريصون على قيامتها وقوّتها وسلطتها لكنّ الدولة طوال عقود تخلّت عن سيادتها ووقفت وقوف العاجز بل اللامبالي بسيادة وكرامة شعبها ومعاناته وتركته على الحدود للوحش الصهيوني

الخطيب: ان وحدتنا الوطنية هي الارض الصلبة التي يستند اليها للدفاع عن الاوطان فاذا ما كانت رخوة ابتعلتنا قبل ان يصل العدو الينا

الخطيب: ان وحدتنا الوطنية هي الارض الصلبة التي يستند اليها للدفاع عن الاوطان فاذا ما كانت رخوة ابتعلتنا قبل ان يصل العدو الينا

المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: لن نتهاون في الدفاع عن أمننا ومصالحنا ويجب ألا يختبر أحد قوتنا العسكرية ونسعى وندعو إلى السلام في المنطقة ولا خلافات لدينا مع أحد