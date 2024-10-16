عبدالله للـLBCI: لم نشهد أي تعاطف جديّ من الجهات الدولية ولكننا رأينا الدعم غير المحدود من قبلها لاسرائيل

رؤساء الطوائف في بكركي للمشاركة في القمة المسيحية الإسلامية... "لبنان سيبقى وطننا جميعا"

رؤساء الطوائف في بكركي للمشاركة في القمة المسيحية الإسلامية... "لبنان سيبقى وطننا جميعا"

النائب بلال عبدالله للـLBCI: المناخ الذي تحاول القمّة الروحيّة بثّه اليوم "ايجابيّ جدًا" ويجب وقف اطلاق النار وانتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن