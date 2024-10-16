حماس: ورقة زيادة المساعدات للقطاع التي تلوح بها واشنطن محاولة مكشوفة لتلميع صورتها الملطخة بدماء الفلسطينيين

التالي

وزير البيئة من السراي: هناك 3 مصادر من المساعدات الأول هو برنامج الاستجابة لحالة النزوح وهو مع المنظمات الدولية والأممية والمصدر الثاني هو المساعدات العينية من الدول الصديقة والشقيقة أما المصدر الثالث فهو عبر الوزارات والإدارات