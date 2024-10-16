غارة تدمر مبنى في تول

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بيان القمة الروحية في بكركي: العدوان الاسرائيلي الهمجي على لبنان يطال كل لبنان وينال من كرامة وعزة جميع اللبنانيين واللبنانيون بوحدتهم وتضامنهم وتمسكهم بأرضهم ووطنهم قادرون على الصمود وردّ العدو على أعقابه