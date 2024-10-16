جنبلاط بعد لقائه ميقاتي: من المهم أن نعود إلى إتفاق الطائف ونخرج من بعض التفاصيل التي تشكل خلافًا داخليًا نحن بغنى عنه

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