الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة طفل بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الإحتلال مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية

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البطريرك يازجي من بكركي: اجتماعنا رسالة داخلية لشعبنا لكي يرى الناس جميعاً اننا سوية وانه لا يفرقنا اي شيء وانه في المخاطر علينا ان نكون يدا واحدة مسيحيين ومسلمين