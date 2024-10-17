الجيش الاسرائيلي: قضينا على حسين محمد عواضة قائد كتيبة في حزب الله في منطقة بنت جبيل وكان مسؤولًا عن عمليات إطلاق قذائف من عدة قرى في منطقة بنت جبيل نحو الاراضي الاسرائيلية

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