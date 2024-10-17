الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هيئة البث الإسرائيلية: لدى إسرائيل الحمض النووي للسنوار لأنه كان معتقلا وسيسهل مماثلته مع الجثة المشتبه بها
آخر الأخبار
2024-10-17 | 09:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
هيئة البث الإسرائيلية: لدى إسرائيل الحمض النووي للسنوار لأنه كان معتقلا وسيسهل مماثلته مع الجثة المشتبه بها
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الإسرائيلية:
إسرائيل
الحمض
النووي
للسنوار
معتقلا
وسيسهل
مماثلته
الجثة
المشتبه
التالي
بداية انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة
حزب الله: استهدفنا دبابة ميركافا ثانية في مرتفع اللبونة بصاروخ موجه فاحترقت ووقع طاقمها بين قتيل وجريح
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
فنّ
11:00
بعد التصعيد الكبير... راغب علامة يوجه رسالة غضب: لعنكم الله
فنّ
11:00
بعد التصعيد الكبير... راغب علامة يوجه رسالة غضب: لعنكم الله
0
آخر الأخبار
10:59
القناة ١٢ الإسرائيلية: أهالي الأسرى يطالبون بالاستفادة من قتل السنوار للتوصل إلى اتفاق فوري لإعادة ذويهم
آخر الأخبار
10:59
القناة ١٢ الإسرائيلية: أهالي الأسرى يطالبون بالاستفادة من قتل السنوار للتوصل إلى اتفاق فوري لإعادة ذويهم
0
أخبار لبنان
10:37
فياض: البواخر تؤمن الديزل والفيول بانتظام والاتصالات مكثفة لتحييد قصف البنى التحتية
أخبار لبنان
10:37
فياض: البواخر تؤمن الديزل والفيول بانتظام والاتصالات مكثفة لتحييد قصف البنى التحتية
0
أخبار لبنان
10:34
حقيقة فيديو عيتا الشعب... علم إسرائيليّ في البلدة
أخبار لبنان
10:34
حقيقة فيديو عيتا الشعب... علم إسرائيليّ في البلدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
11:00
بعد التصعيد الكبير... راغب علامة يوجه رسالة غضب: لعنكم الله
فنّ
11:00
بعد التصعيد الكبير... راغب علامة يوجه رسالة غضب: لعنكم الله
0
آخر الأخبار
10:59
القناة ١٢ الإسرائيلية: أهالي الأسرى يطالبون بالاستفادة من قتل السنوار للتوصل إلى اتفاق فوري لإعادة ذويهم
آخر الأخبار
10:59
القناة ١٢ الإسرائيلية: أهالي الأسرى يطالبون بالاستفادة من قتل السنوار للتوصل إلى اتفاق فوري لإعادة ذويهم
0
أخبار لبنان
10:37
فياض: البواخر تؤمن الديزل والفيول بانتظام والاتصالات مكثفة لتحييد قصف البنى التحتية
أخبار لبنان
10:37
فياض: البواخر تؤمن الديزل والفيول بانتظام والاتصالات مكثفة لتحييد قصف البنى التحتية
0
أخبار لبنان
10:34
حقيقة فيديو عيتا الشعب... علم إسرائيليّ في البلدة
أخبار لبنان
10:34
حقيقة فيديو عيتا الشعب... علم إسرائيليّ في البلدة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:12
اجتماع في دار الفتوى لنواب المدينة وفاعلياتها... إمام: وحدتنا قائمة على الشراكة ووحدة الحال الى حد التلاحم
أخبار لبنان
10:12
اجتماع في دار الفتوى لنواب المدينة وفاعلياتها... إمام: وحدتنا قائمة على الشراكة ووحدة الحال الى حد التلاحم
0
أخبار دولية
08:17
موسكو تحذر إسرائيل من توجيه ضربة لمنشآت نووية إيرانية
أخبار دولية
08:17
موسكو تحذر إسرائيل من توجيه ضربة لمنشآت نووية إيرانية
0
أخبار لبنان
08:35
بعد تلقي 3 اتصالات تهديد متتالية... إخلاء مبنى وسط بيروت يضم مكتب الجزيرة وسفارتين
أخبار لبنان
08:35
بعد تلقي 3 اتصالات تهديد متتالية... إخلاء مبنى وسط بيروت يضم مكتب الجزيرة وسفارتين
0
فنّ
2024-10-15
عاصي الحلاني يغني لمدينة بعلبك: فوق الدني جبينك علي وخد الكرامة باس
فنّ
2024-10-15
عاصي الحلاني يغني لمدينة بعلبك: فوق الدني جبينك علي وخد الكرامة باس
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:34
حقيقة فيديو عيتا الشعب... علم إسرائيليّ في البلدة
أخبار لبنان
10:34
حقيقة فيديو عيتا الشعب... علم إسرائيليّ في البلدة
0
أخبار لبنان
09:25
إجتماع لوزراء ونوّاب كاثوليك في دارة فرعون للبحث في التطورات الأمنية والسياسية: الدستور والقرارات الدوليّة توأمان لإنقاذ لبنان
أخبار لبنان
09:25
إجتماع لوزراء ونوّاب كاثوليك في دارة فرعون للبحث في التطورات الأمنية والسياسية: الدستور والقرارات الدوليّة توأمان لإنقاذ لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
08:49
غارات اسرائيلية متواصلة تغطي بلدات سرعين تمنين وسفري
تقارير نشرة الاخبار
08:49
غارات اسرائيلية متواصلة تغطي بلدات سرعين تمنين وسفري
0
تقارير نشرة الاخبار
08:43
إنطلاق أعمال وزارة الأشغال لتعزيل وتوسيع مصبّ نهر بيروت
تقارير نشرة الاخبار
08:43
إنطلاق أعمال وزارة الأشغال لتعزيل وتوسيع مصبّ نهر بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
08:37
القصف مستمر على النبطية والطيران الاسرائيلي أغار على مختلف القرى
تقارير نشرة الاخبار
08:37
القصف مستمر على النبطية والطيران الاسرائيلي أغار على مختلف القرى
0
تقارير نشرة الاخبار
08:35
في الجنوب... الاشتباكات من مسافة صفر لم تهدأ
تقارير نشرة الاخبار
08:35
في الجنوب... الاشتباكات من مسافة صفر لم تهدأ
0
تقارير نشرة الاخبار
08:23
وسط تعتيم من الجانب الاسرائيليّ... هاجس بوقف سقوط صواريخ حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
08:23
وسط تعتيم من الجانب الاسرائيليّ... هاجس بوقف سقوط صواريخ حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
08:21
الصورة من منطقة صور بعد إنذار الجيش الاسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
08:21
الصورة من منطقة صور بعد إنذار الجيش الاسرائيلي
0
أخبار لبنان
07:14
النائب فضل الله: الجيش الإسرائيلي لم يسيطر على أي قرية في جنوب لبنان حتى الآن
أخبار لبنان
07:14
النائب فضل الله: الجيش الإسرائيلي لم يسيطر على أي قرية في جنوب لبنان حتى الآن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:48
حقيقة أسر "حزب الله" لجنود إسرائيليين
أخبار لبنان
07:48
حقيقة أسر "حزب الله" لجنود إسرائيليين
2
أمن وقضاء
02:57
أدرعي يوجّه إنذارا إلى سكان البقاع ...
أمن وقضاء
02:57
أدرعي يوجّه إنذارا إلى سكان البقاع ...
3
خبر عاجل
13:16
توضيحًا لما تم التداول به عن حديث رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط فإن الكلام جاء في سياق سؤال تم توجيهه عن وجود ضمانات لهدنة ما في بيروت ولا معلومات خاصة لدينا عن أي تهديد أو ضمانة لأي منطقة لبنانية
خبر عاجل
13:16
توضيحًا لما تم التداول به عن حديث رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط فإن الكلام جاء في سياق سؤال تم توجيهه عن وجود ضمانات لهدنة ما في بيروت ولا معلومات خاصة لدينا عن أي تهديد أو ضمانة لأي منطقة لبنانية
4
خبر عاجل
13:37
الخارجية الأميركية ردًا على سؤال عن ضربة إسرائيلية على قرية لبنانية: واشنطن لا تريد تدمير قرى بأكملها ومنازل المدنيين
خبر عاجل
13:37
الخارجية الأميركية ردًا على سؤال عن ضربة إسرائيلية على قرية لبنانية: واشنطن لا تريد تدمير قرى بأكملها ومنازل المدنيين
5
أخبار لبنان
09:37
أدرعي إلى سكان منطقة الوردانية: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا
أخبار لبنان
09:37
أدرعي إلى سكان منطقة الوردانية: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا
6
أخبار لبنان
08:26
أدرعي إلى سكان منطقة حاروف: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا
أخبار لبنان
08:26
أدرعي إلى سكان منطقة حاروف: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا
7
خبر عاجل
01:27
الجيش اللبناني: اليوم ما بين الساعة 9.00 والساعة 13.00 ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الغبيري – الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
01:27
الجيش اللبناني: اليوم ما بين الساعة 9.00 والساعة 13.00 ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الغبيري – الضاحية الجنوبية
8
أمن وقضاء
03:55
أدرعي يوجّه إنذارا ثانيا إلى سكان البقاع وهذه المرة في مبنى في سرعين التحتا
أمن وقضاء
03:55
أدرعي يوجّه إنذارا ثانيا إلى سكان البقاع وهذه المرة في مبنى في سرعين التحتا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More