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القيادة المركزية الأميركية: قوات الأمن العراقية شنت ضربات جوية دقيقة بشمال شرق العراق في 14 تشرين الاول مما أسفر عن مقتل 4 من تنظيم الدولة الإسلامية
آخر الأخبار
2024-10-18 | 08:48
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القيادة المركزية الأميركية: قوات الأمن العراقية شنت ضربات جوية دقيقة بشمال شرق العراق في 14 تشرين الاول مما أسفر عن مقتل 4 من تنظيم الدولة الإسلامية
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