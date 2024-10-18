ميلوني: نعمل جميعًا من أجل وقف إطلاق النار في غزة ولبنان واستهداف اليونيفل غير مقبول ويجب تعزيزها والحفاظ على حيادها وقد أبديت استعدادنا لتعزيز وجود الجيش في الجنوب ليقوم بمهامه كاملة بالتعاون مع اليونيفيل

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