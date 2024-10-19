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26
o
متن
26
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2024-10-19 | 03:49
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التحكم المروري: إعادة فتح السير على أوتوستراد جونية - ساحل علما باتجاه بيروت وحركة المرور ناشطة إلى كثيفة
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