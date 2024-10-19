غسان عطالله للـLBCI: رئيس الجمهورية المقبل يجب أن يقتنع الجميع به لا أن يكون صديق الجميع وأن يطبق الدستور لا مسايرة الافرقاء

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