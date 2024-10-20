سالم زهران للـ LBCI: يبدو أن الاسرائيلي عير جاهز للحل كونه يشعر بأن لديه فرصة في هذه الحرب ولن يتوقف الا قبل "ان ياكل قتلة" عسكريا ففي حال حصل اعتداء اسرائيلي على ايران وكبرت الامور سينادي المجتمع الدولي الى حل

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