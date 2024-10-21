سلطة الإطفاء الإسرائيلية: اندلاع حريق في منطقة سديه اليعازر بالجليل الأعلى نتيجة سقوط صاروخين في مناطق مفتوحة

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هوكستين: لن أخوض محادثات حول تعديل القرار 1701 وإنما كيفية تطبيقه والمجتمع الدولي يجب أن يساهم بدعم لبنان ويجب أن نشهد على إعادة إعمار بعد الدمار وأن تكون هناك أيضاً إعادة إعمار اقتصادية