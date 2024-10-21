مدير تحرير جريدة النهار غسان حجار لـ "عشرين 30": ليس هناك اي طرف يعمل على اعادة ترميم العلاقات والنازح هو مواطن ولديه افكاره وحقّه ان يناصر أي حزب سياسي فالحياة الحزبية حاجة أساسية

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