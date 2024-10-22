المقاومة الاسلامية: استهدفنا دبابة ميركافا عند أطراف بلدة العديسة بصاروخ موجه ما أدى إلى اشتعال النيران فيها

اتساع رقعة حريق اندلع بين مغدوشة والغازية بسبب سرعة الرياح القوية والدفاع المدني يعمل على إخماده

اتساع رقعة حريق اندلع بين مغدوشة والغازية بسبب سرعة الرياح القوية والدفاع المدني يعمل على إخماده

الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة شمع واستهدف منزلا في بلدة عيتيت كما أغار على الحارة القديمة في بلدة معروب