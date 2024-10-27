الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن شهود عيان: عدد كبير من المصابين جنود كانوا في طريقهم لقواعدهم العسكرية

آخر الأخبار
2024-10-27 | 04:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن شهود عيان: عدد كبير من المصابين جنود كانوا في طريقهم لقواعدهم العسكرية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن شهود عيان: عدد كبير من المصابين جنود كانوا في طريقهم لقواعدهم العسكرية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الجيش

الإسرائيلي

عيان:

المصابين

كانوا

طريقهم

لقواعدهم

العسكرية

LBCI التالي
مهمات الدفاع المدني المنفذة منذ مساء أمس حتى صباح اليوم
الإسعاف الإسرائيلي: نقدم الإسعاف لعشرات الأشخاص في عملية دهس بشاحنة شمالي تل أبيب
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:49

الوكالة الوطنية: غارات على بنت جبيل وعيناتا والطيري وبرج قلاويه وقصف لعين ابل ويارون

LBCI
أخبار لبنان
12:46

مكتب "الأونروا" في لبنان: مدرستنا في برج الشماليّ لم تتعرض لقصف مباشر

LBCI
آخر الأخبار
12:43

الوكالة الوطنية: غارة على محمية صور الطبيعية

LBCI
آخر الأخبار
12:33

المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعًا لجنود العدو في محيط مستعمرة بيريا بصلية صاروخية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:49

الوكالة الوطنية: غارات على بنت جبيل وعيناتا والطيري وبرج قلاويه وقصف لعين ابل ويارون

LBCI
أخبار لبنان
12:46

مكتب "الأونروا" في لبنان: مدرستنا في برج الشماليّ لم تتعرض لقصف مباشر

LBCI
آخر الأخبار
12:43

الوكالة الوطنية: غارة على محمية صور الطبيعية

LBCI
آخر الأخبار
12:33

المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعًا لجنود العدو في محيط مستعمرة بيريا بصلية صاروخية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-10-19

مركز الإمام الخميني ينعى معصومة كرباسي مع زوجها رضا عباس عواضة في جونية

LBCI
حال الطقس
2024-10-26

طقس خريفي جاف جدا... ومنخفض جوي محتمل منتصف الاسبوع المقبل

LBCI
فنّ
2024-10-26

بعد التطورات الأخيرة... عمار شلق: أرجوكم الوعي

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-24

أدرعي ينشر فيديو: نجرّد حزب الله من قدراته!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:18

إستهداف شقة في حارة صيدا ومنزل في بلدة عربصاليم... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:16

إستهداف مجموعة من الشبان في بعلبك كانوا يتفقدون مكان إستهداف سابق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:14

الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... إليكم آخر المستجدات من النبطية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:11

تَواصل الإعتداءات الإسرائيلية على قرى قضاءي صور وبنت جبيل...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:09

الميدان مشتعل... إليكم آخر المستجدات في الجنوب

LBCI
أخبار دولية
08:03

مكتب وزير الدفاع الإسرائيليّ: غالانت أبلغ أوستن بنجاح الضربات الإسرائيلية على إيران

LBCI
آخر الأخبار
07:21

وصول دفعة مساعدات جديدة من باكستان الى مطار بيروت

LBCI
أمن وقضاء
07:06

عمليات رفع الانقاض من موقع استهداف الصحافيين في حاصبيا

LBCI
أخبار دولية
06:25

نتنياهو: إسرائيل ضربت بقوة قدرات إيران الدفاعية وقدرات إنتاج الصواريخ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:58

رسالة جديدة من أدرعي الى الصحافيين الذين شاركوا في الجولة في سنتر الساحل

LBCI
أخبار لبنان
17:23

أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا

LBCI
أخبار لبنان
09:26

أدرعي: قوات لواء جولاني تكشف عن مستودعات أسلحة تحت الأرض في مناطق وعزة سكنية في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
06:29

أدرعي لسكان هذه المناطق في الجنوب: لاخلاء منازلكم فورًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

لهذا السبب شُيّع الرائد محمد سامي فرحات في كنيسة مار مارون في زغرتا

LBCI
خبر عاجل
02:37

أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية لانتاج وتخزين وسائل قتالية في الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
09:49

القناة 12 الإسرائيلية: مقتل 22 جنديا وضابطا في الجيش الإسرائيلي بمعارك جنوب لبنان وغزة خلال الأسبوع الأخير

LBCI
خبر عاجل
07:42

أدرعي: قضينا على قائد قطاع بنت جبيل وخليفته في حزب الله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More