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وزير الدفاع الإسرائيلي تحدث مع نظيره الأميركي الليلة الماضية لإطلاعه على آخر التطورات بشأن الضربات في إيران
آخر الأخبار
2024-10-27 | 07:25
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وزير الدفاع الإسرائيلي تحدث مع نظيره الأميركي الليلة الماضية لإطلاعه على آخر التطورات بشأن الضربات في إيران
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