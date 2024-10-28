المقاومة الإسلامية:‏ استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة العمرا غرب الوزاني بصلية صاروخية

بهية الحريري من المطار للـLBCI: صمود أهل الجنوب غير مسبوق ونتأمّل الارادة من أصدقاء لبنان والأشقاء العرب والدول الاوروبية من أجل وصول موضوع الهدنة الى خواتيمه قبل أن يزداد الاذى

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