نتنياهو: رئيس الموساد عاد من إجتماعات في الدوحة بشأن غزة والوسطاء سيواصلون المحادثات مع حماس في الأيام المقبلة لمعرفة ما إذا كان من الممكن الدفع بصفقة

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