فضل الله: المقاومة تحبط كل المحاولات للتسلل إلى الخيام والعدو لم يتمكن من تثبيت وجوده في أي منطقة وهو يقف عاجزاً أمام إرادة الشعب اللبناني المقاوم

المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعين لجنود العدو في خلة العصافير في بلدة الخيام وعند بوابة شبعا بصليتين صاروخيتين

المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعين لجنود العدو في خلة العصافير في بلدة الخيام وعند بوابة شبعا بصليتين صاروخيتين

النائب حسن فضل الله: المقاومة لا تزال توجّه سلاحها الى المستوطنات وما بعدها وفي استهداف تجمعات العدو وما يجري في الحقيقة يعجز اللسان عن وصفه