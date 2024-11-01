السفير المصري علاء موسى للـ LBCI: الآن أصبحنا أمام العمل على مسارين بالتوازي أي وقف اطلاق النار ورئاسة الجمهورية إلا أن الذي يأتي أولاً يكون جيداً

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك