زهران للـLBCI: اللقاء الثلاثي والقمة الروحية اتفقا على القرار 1701 والمشكلة أن نتانياهو يقول أنه هو من يريد أن يراقب وهذا غير مقبول

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