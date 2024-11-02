وزير الصّحة للـLBCI: في القطاع الصحيّ لدينا 179 شهيدًا وقد تعرّضت أكثر من 40 مستشفى للاعتداء بالاضافة الى استهداف اكثر من 243 سيارة اسعاف وقد خرجت عن الخدمة 8 مستشفيات بشكل كليّ و7 بشكل جزئيّ

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