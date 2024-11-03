الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صفارات إنذار في عدة مناطق في الجليل الأعلى للتحذير من سقوط قذائف صاروخية

فرق الصليب الأحمر اللبناني واللجنة الدولية وقوات اليونيفيل تعثر على مكان المنزل المستهدف في وطى الخيام ومعلومات عن العثور مسبقاً على 5 شهداء ويرجح ان عدد من بقي تحت الأنقاض هو ١٦

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