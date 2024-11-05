هاريس: حملتنا اكتسبت زخمًا كبيرًا ونركز الآن على المستقبل وأدعو الجميع للتصويت قبل إغلاق مراكز الاقتراع وهناك رؤيتان مختلفتان لمستقبل البلاد وأنا أركز على المضي قدمًا والاستثمار في طموحات الشعب الأميركي

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