وزير الثقافة للـLBCI: منذ شهرين راسلنا الأونيسكو من أجل تجنيب آثار لبنان الدمار ولكن لا جواب والأربعاء الفائت عندما هُدّدت بعلبك اضطر ميقاتي للاتصال بماكرون لحثّ الأونيسكو على التصرّف عندئذ دعت الأخيرة الأطراف كافة لعدم التعرّض للآثار

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