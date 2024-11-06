ترامب ما زال متقدمًا ويحصد 247 صوتًا في المجمع الانتخابيّ مقابل 210 لهاريس حتى الآن

لبنان في مواجهة النار... الأولوية لوقف النزيف ومصدر ديبلوماسيّ لـ"الأنباء الكويتية": دعم عربيّ ودوليّ لتجنب الكارثة

لبنان في مواجهة النار... الأولوية لوقف النزيف ومصدر ديبلوماسيّ لـ"الأنباء الكويتية": دعم عربيّ ودوليّ لتجنب الكارثة

عودة محتملة لهوكشتاين إلى تل أبيب ولا فرق في من يفوز بالرئاسة الأميركية في ما خصّ لبنان (الجمهورية)