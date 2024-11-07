المرشد الإيراني: نصر الله والسنوار وباقي شهداء المقاومة منحوا الإسلام وجبهة المقاومة العزة والقوة المضاعفة

النائبة نجاة عون في نداء برلمانيّ إلى الأونسكو لحماية التراث الانساني العالميّ في لبنان: تدمير المعالم التراثية في لبنان جراء العدوان الاسرائيليّ إن حصل فلن يكون مجرد خسارة للبنان بل ضربة مأساوية للتراث العالميّ

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