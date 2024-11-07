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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على كونين وقنابل عنقودية على محلة وادي الخنازير بين وادي زوطر وعلمان والقصير

آخر الأخبار
2024-11-07 | 08:42
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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على كونين وقنابل عنقودية على محلة وادي الخنازير بين وادي زوطر وعلمان والقصير
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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على كونين وقنابل عنقودية على محلة وادي الخنازير بين وادي زوطر وعلمان والقصير

 
 
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