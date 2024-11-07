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المقاومة الاسلامية: استهداف تجمعات لجيش العدو في مستوطنة دوفيف وثكنة راميم وشرق بلدة مارون الراس
آخر الأخبار
2024-11-07 | 11:28
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المقاومة الاسلامية: استهداف تجمعات لجيش العدو في مستوطنة دوفيف وثكنة راميم وشرق بلدة مارون الراس
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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