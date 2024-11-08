رئيس وزراء هولندا: أجريت للتو مكالمة مع نتنياهو وأكدت أن الجناة سيحاكمون والوضع هادئ الآن في أمستردام

الوكالة الوطنية: رشقات رشاشة استهدفت احراجًا حدودية وغارات على قرى في قضاءي صور وبنت جبيل

الوكالة الوطنية: رشقات رشاشة استهدفت احراجًا حدودية وغارات على قرى في قضاءي صور وبنت جبيل

رئيس وزراء هولندا عن وقائع عنيفة بعد مباراة لكرة القدم: تابعت الأخبار عن أمستردام بفزع وهذه هجمات معادية للسامية وغير مقبولة على الإسرائيليين