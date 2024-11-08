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الوكالة الوطنية: رشقات رشاشة استهدفت احراجًا حدودية وغارات على قرى في قضاءي صور وبنت جبيل

آخر الأخبار
2024-11-08 | 01:23
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الوكالة الوطنية: رشقات رشاشة استهدفت احراجًا حدودية وغارات على قرى في قضاءي صور وبنت جبيل
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الوكالة الوطنية: رشقات رشاشة استهدفت احراجًا حدودية وغارات على قرى في قضاءي صور وبنت جبيل

 
 
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