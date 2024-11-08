قائد شرطة أمستردام بشأن الهجمات على مشجعي كرة قدم إسرائيليين: لا مؤشرات على احتجاز رهائن أو فقدان أشخاص

جورج كتانة للـLBCI: فرق الاسعاف دخلت الى وطى الخيام وهناك 3 شهداء واشلاء والمهمّة لم تنته بعد وبعض المستشفيات الحكومية لا يستقبل النازحين ونعمل على حل المشكلة مع وزارة الصحة

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